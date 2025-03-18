Liverpool'da 3 yıldız ayrılığı kapıda: Salah, Alexander-Arnold, van Dijk

İngiltere Premier League devi Liverpool'dan ayrılmayı kafasına koyan ve sözleşmesinde son aylara giren 3 yıldız futbolcuyu duyurdular.

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Fichajes'te yer alan habere göre; Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah ve Virgil van Dijk, sezon sonunda kulüpten ayrılma kararı aldı.

Alexander-Arnold'un serbest oyuncu olarak Real Madrid'e katılması beklenirken, Salah ve Van Dijk için Suudi Arabistan daha cazip bir adres olarak görülüyor.