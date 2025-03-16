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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Livakovic, 15 maç sonra 11'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Livakovic, 15 maç sonra 11'de!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Rangers maçının ilk 11'ine göre rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 21:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 21:16
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        Livakovic, 15 maç sonra 11'de!
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        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Rangers maçının ilk 11'ine göre 5 oyuncuyu rotasyonda kullandı.

        Rangers maçına ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Samsunspor müsabakasına yedek kulübesinde başladı.

        62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de değerlendirdi.

        Reeder Samsunspor karşısında kalede Dominik Livakovic'e görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Alexander Djiku'dan oluşturdu. Orta alanda Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues oynarken, kanatlarda Oğuz Aydın ve Filip Kostic yer aldı. Serbest oyuncu olarak Dusan Tadic şans bulurken, gol yollarında Anderson Talisca ile Edin Dzeko tercih edildi.

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        Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.

        LIVAKOVIC 15 RESMİ MAÇ SONRA 11'DE

        Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü.

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi.

        İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

        SAINT-MAXIMIN VE CENK TOSUN KADRODA YER ALMADI

        Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcuları Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, Reeder Samsunspor karşısında kadroya dahil edilmedi.

        Her iki oyuncunun da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı öğrenildi.

        Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

        İSMAİL YÜKSEK VE LEVENT MERCAN YETİŞTİ

        Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ile Levent Mercan kadroya dahil edildi.

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        Sakatlığını atlattıktan sonra Rangers maçı kamp kadrosunda yer alan İsmail, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı.

        Her iki oyuncu da Rangers dönüşü tek idmanla takımda çalışmasına rağmen yedekler arasında yer aldı.

        ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

        Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı.

        Karşılaşma öncesinde Çanakkale türküsü çalınırken, koreografi gösterisi gerçekleştirildi.

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