Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir? Limak Çimento hangi bankalarda var?
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. 14 Şubat Çarşamba günü halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. Limak Çimento 16,20 TL hisse fiyatı ile halka arz edilirken, toplamda 155 milyon lot bireysele eşit olarak dağıtılacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onay alan Limak Çimento halka arzına ilişkin; talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayıları gibi bilgiler yatırımcıların erişimine sunuldu. İşte Limak Çimento halka arz tarihleri...
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Limak Çimento halka arz tarihleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 2.52 milyar TL olarak açıklanan Limak Çimento'nun halka açıklık oranı %30,2 olarak belirlendi. Peki, "Limak Çimento halka arz kaç lot verir? Limak Çimento hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Limak Çimento talep toplama tarihleri ve aracı kurumlar listesi...
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LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZI NE ZAMAN?
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Limak Çimento halka arzı, taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.
Limak Çimento 14-15-16 Şubat tarihleri arasında 16,20 TL hisse fiyatı ile halka arz oluyor.
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LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Limak Çimento halka arz 155,930,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ise ilerleyen günlerde belli olacak.
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İşte olası lot dağıtım sayıları
- 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)
- 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)
- 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)
- 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)
- 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)
- 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)
- 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)
- 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)
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LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Bank A.Ş.
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Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
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Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
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LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ şirketinin halka arzı ise katılım endeksine uygun olarak ve bireysele eşit dağıtım ile gerçekleşecek.