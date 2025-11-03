Likya Yolu, en güzel rota

İngiltere menşeli Time Out Dergisi, dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotası sıraladığı listede Likya Yolu'nu ilk sıraya taşıdı.

Derginin değerlendirmesinde; "Antik kalıntılar arasında uzanan uçsuz - bucaksız dağ manzaraları ve turkuaz lagünleriyle önce çıkan bir rota olarak" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin en uzun yürüyüş parkurlarından biri olan 540 kilometrelik Likya Yolu, Fethiye'den başlayıp Antalya'da sona eriyor. Güzergâh üzerinde; Patara, Xanthos, Olympos, Kayaköy, Faralya ve Kabak Koyu gibi Antik Likya medeniyetinin izlerini taşıyan parkur, her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce kişiyi ağırlıyor.

Patara Antik Kenti