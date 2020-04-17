Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Belarus hariç tüm dünyada futbol organizasyonlarının durmasına veya ertelenmesine sebep olan koronavirüs doğal olarak birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Türkiye'de ligler 8 hafta kala durdurulurken halihazırda çok fazla sorun barındıran futbol ekonomisi iyice büyük çıkmazlara doğru ilerlemeye başladı. Herkesin gözü bir yandan liglerin akıbetinin ne olacağına çevrilirken bu konuda henüz net bir karar alınmasa da masa da bazı tarihler ön plana çıkmaya başladı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu kurmayları salgının Türkiye'deki durumuyla ilgili yetkili kuruluş ve kişilerle sürekli irtibat halinde. Bu kapsamda belli başlı planlar yapan federasyon yetkilileri mevcut durum itibarıyla 1 Haziran'da ligleri yeniden oynatmayı planlıyor. Liglerin seyircisiz olarak tekrar başlaması an itibarıyla daha ağır basan karar olarak dikkat çekerken takımların fiziksel olarak hazırlanabilmesi için de mayıs ayında planlamalar yapmaları uygun görülüyor. Ligleri ve Türkiye Kupası'nı sıkıştırılmış takvim içerisinde 1 ay içerisinde oynatmayı planlayan federasyon kurmaylar böylelikle sezonu da tamamlamayı hedefliyor.

Şimdilik bütün çalışmalar ve hazırlıklar liglerin 1 Haziran'da yeniden başlatılmasına yönelik yapılırken, bu kararın net olarak alınabilir duruma geldiği anda da resmi olarak açıklanması hedefleniyor.

NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

Türkiye'de ligler koronavirüs nedeniyle süresiz ertelenmiş, müsabakaların ileri bir tarihe alındığı duyurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir değerlendirme yapacağız. Şartlar olumlu devam ederse, liglere haziran ayının başında başlayabileceğimizi ümit ederim. Temmuzun en geç ortasında sezonu bitirebilme hesapları yapıyoruz. Biz şanslı bir ülkeyiz, diğer liglere göre 8 haftaya ihtiyacımız var. 2 Türkiye Kupası maçı var ve Başakşehir'in de Avrupa maçları var. Haziran ayında başlayıp, temmuz ayının sonunda ligi bitirebiliriz."

UEFA YENİDEN TOPLANIYOR

UEFA İcra Komitesi, koronavirüs salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı. 23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ NASIL OYNANACAK?

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin akıbetine dair iki seçenek üzerinde duruyor. A planında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Ağustos'ta oynanması gündemde. Dev maçın söz konusu tarihe yetişmesi için askıya alınan son 16 turu maçları, çeyrek final ve yarı finalin temmuz ve ağustos aylarında oynatılması hesaplanıyor. B planı ise bir hafta sürecek sekizli mini turnuva ile Devler Ligi şampiyonunu belirlemek. Başakşehir'in yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde ise durum biraz daha karışık. Son 16 turu maçlarının rövanşının oynanmadığı turnuva için UEFA'nın arayışları sürüyor.

AVRUPA LİGLERİNDE SON DURUM

ALMANYA

Geçtiğimiz günlerde Almanya Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, kulüplerin bir araya geleceği 17 Nisan'daki toplantının 23 Nisan'a alındığı duyurulmuştu. Kulüplere daha fazla zaman vermek için erteleme yapıldığı kaydedilerek, "Alman hükümetinin son kararları da baz alınarak, nasıl ilerlenmesi konusunda 36 takım gelecek hafta karar verecek." denildi.

DFL Başkanı Christian Seifert, 30 Nisan'a kadar ertelenen ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti. Öte yandan, hükümet tarafından futbol maçlarının 31 Ağustos'a kadar seyircili oynanmamasına karar verildiği açıklanmıştı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanı, İtalya'da liglerin oynanmaması gerektiğini belirten bir açıklama yapmış, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da, "İtalya'da normal hayata dönüldüğünde futbol da başlayacaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum, lig mutlaka oynanmalı. Buna ihtiyaç var. Ama bunun zamanı da var" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs salgınının yüksek seyrettiği ülkelerin başında gelen İtalya'da yeni futbol takvimi için çalışmalar sürüyor. Lig konseyinin yaptığı toplantı sonunda çıkan ilk planlama ise futbola İtalya Kupası ile başlamak. Lig konseyi yetkilileri, kupada 12 Şubat'ta oynanan Inter - Napoli ve 13 Şubat'ta oynanan Milan - Juventus müsabakalarının rövanşlarının 27-28 Mayıs'ta oynanması üzerinde bir rapor hazırladı. Önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda tartışılacak olan yeni takvim sonrası İtalya'da futbolun ne zaman başlayacağının resmiyet kazanması bekleniyor.

İtalya'da hükümet, geçen hafta aldığı kararla ülkede evden çıkma yasağını, toplu etkinlikleri sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini 3 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

FRANSA

Fransa'da askıya alınan Ligue 1'in 17 Haziran'da yeniden başlatılmasının planlanıyor. L'Equipe'in haberine göre; Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi. Öte yandan Fransa'da amatör ligler iptal edildi. Şampiyon, küme düşecek ve üst liglere yükselecek takımlar ise sezonun askıya alındığı 13 Mart'taki puan durumlarına göre belirlenecek.

İNGİLTERE

İngiltere Premier Lig takımları durumu değerlendirmek üzere bugün bir araya gelecek. Premier Lig'in Haziran ayında yeniden başlaması bekleniyor.

İSPANYA

İspanya Futbol Federasyonu, liglerin bitirilmesi durumunda son puan durumuna göre; ilk dört takımın Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini açıkladı. La Liga 27. haftasında askıya alınırken, karar için UEFA'nın 23 Nisan'daki toplantısı bekleniyor.

BELÇİKA

Belçika'nın sağlık endişeleri ve mali sorunlar nedeniyle sezonu iptal etme kararı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) rahatsız etti. Nihai karar 24 Nisan'a ertelendi.