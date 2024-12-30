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        Haberler Dünyadan Liam Payne'in ölümüne neden olmakla suçlananların sayısı 5'e yükseldi - magazin haberleri

        Liam Payne'in ölümüne neden olmakla suçlananların sayısı 5'e yükseldi

        Ekim ayında kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli sayısı 5'e çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:44
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        • 1

          Ekim ayında Arjantin'de kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne'in trajik ölümüyle ilgili suçlananların sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

          Dağılan müzik grubu One Direction'ın 31 yaşında hayata veda eden yıldızına ait toksikoloji raporuna göre, otelin balkonundan düştüğü sırada vücudunda uyuşturucu madde vardı.

          Liam Payne'in ölümünün ardından yürütülen soruşturma sonucu, kasım ayında 3 kişi tutuklanmıştı. Hafta sonunda, olayla ilgili olarak 2 kişinin daha olaydan sorumlu tutulduğu açıklandı.

        • 2

          Suçlanan kişilerin, Liam Payne'in hayatını kaybettiği otelde çalışanlar olduğu öğrenildi. Bunlar arasında 'adam öldürme' suçlamasıyla karşı karşıya olan otel müdürleri Gilda Martín ve Esteban Grassi'nin de bulunduğu iddia edildi.

          Garson Braian Paiz ve otel çalışanı Ezequiel Pereyra, para karşılığı uyuşturucu tedarik etmekle suçlandı.

        • 3

          Liam Payne'in arkadaşı Roger Nores 'ihmalkarlıkla adam öldürme' suçlamasıyla karşı karşıya ve soruşturma sırasında Arjantin'den ayrılmasına izin verilmiyor.

          Liam Payne'in ölümüne neden olmakla suçlanan 5 kişinin mahkemeye çıkması bekleniyor.

        • 4

          DÜŞERKEN UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDAYDI

          Otopside Liam Payne'in düştüğü sırada uyuşturucu etkisi altında olduğu ve yarı baygın ya da baygın olduğu tespitlerine yer verilmişti. Trajik olayda 25 yara aldığı belirtilen Payne'in ölümünün 'şüpheli ölüm' olarak araştırıldığı, ancak işaretlerin düşme sırasında müzisyenin yalnız olduğu ve bir tür madde etkisi altında olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.

          Toksikoloji raporunda da şarkıcının kanında kokain tespit edildiği belirtilmişti.
          Arjantinli yetkililer, kasım ayında Liam Payne'in ölümüyle ilgili 3 kişinin suçlandığını, yanında bulunan bir kişinin, ölüme sebep olacak şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu teminiyle itham edildiğini bildirmişti. Ayrıca bir otel çalışanı ve bir başka kişi de yine uyuşturucu teminiyle suçlanmıştı.

        • 5

          ACİL YARDIM ÇAĞRISI

          Soruşturmayı yürütenler, Liam Payne'in otel odasında kırık nesneler ve mobilyalar arasında narkotik maddeler ile alkolün saçılmış olduğunu tespit etmişlerdi. Bu durum, savcılığın Payne'in düştüğü sırada madde bağımlılığının neden olduğu bir kriz yaşadığını tahmin etmesine yol açmıştı.

          Payne'in ölümünden kısa bir süre önce otel müdürünün 911 acil yardım hattını arayarak, agresif davranan, uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olan bir misafiri ihbar ettiği öğrenilmişti.

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