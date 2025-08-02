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        Haberler Bilgi Gündem LGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        14 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemleri 24 Temmuz'da sona erdi. Belirtilen tarihlerde tercihlerini yapan adaylar, LGS tercih sonuçları için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Tercih sonuçları, 'meb.gov.tr' adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek. Peki, "LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 00:24 Güncelleme: 02.08.2025 - 00:24
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        • 1

          LGS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları süreci devreye girecek. İstediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerine alınacak. Peki, "LGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

          2025 LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

        • 3

          LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

        • 4

          LGS NAKİL TARİHLERİ

          Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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