LGS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları süreci devreye girecek. İstediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerine alınacak. Peki, "LGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...