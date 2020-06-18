LGS sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak? Soruları günün en çok araştırılanlar arasında 20 Haziran 2020 tarihinde Liseye Geçiş Sınavı (LGS) düzenlenecek. Koronavirüs sebebiyle ülkemizde alınan sıkı tedbirler kapsamında daha önce LGS'nin tarihi değişmişti.

LGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

LGS 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Virüse temas eden öğrenci hekim izniyle sınava girer.

Sınava girecek hasta öğrencilere ayrı binalar oluşturuldu.

LGS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, Twitter'dan şu paylaşımı gerçekleştirdi:

"LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."