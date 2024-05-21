2024 LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım sürerken, sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarih lise adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. 2 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde uygulanacak LGS toplamda 90 sorudan oluşacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı ile 2024 LGS sınav yerleri giriş belgesinin açıklanacağı tarih...
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LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı günler kala, LGS sınav yerleri giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklenmeye başlandı. LGS sınav giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden 8. sınıf öğrencilerinin erişimine sunulacak. Peki, "LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? LGS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?" İşte detaylar...
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LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, LGS sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
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2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak.
Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
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Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
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2024 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
1. oturumda;
Türkçe 20 soru,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru,
Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru olacak.
2. oturumda;
Matematik 20 soru,
Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru olacak.