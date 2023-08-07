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        Haberler Gündem LGS 2. nakil sonuçları açıklanıyor! MEB ile LGS lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

        MEB ile LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        LGS nakil sonuçları gündemdeki yerini aldı. LGS 1. nakil süreci 28 Temmuz itibarıyla tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan LGS 1. nakil sonuçlarının ardından ikinci nakil süreci başladı. Başvuru işlemlerini yapan adayların gözü LGS 2. nakil sonuçlarına çevrildi. İşte 2023 LGS 2. nakil sonuçları tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 09:00
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        • 1

          LGS 2. nakil sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı duyurularına çevrildi. Nakil tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber 2. nakil sonuçlarının erişime açılması bekleniyor. Peki, LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI TAMAMLANDI

          Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında alındı.

          LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.

        • 3

          LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları, 7 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

          LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MEB 2023-2024 LİSE NAKİL TAKVİMİ

          Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

          Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

          Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

          Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

        • 5

          LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

          LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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