Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Leylek 'Gelendost'un hareketleri 24 saat izlenecek

        Leylek 'Gelendost'un hareketleri 24 saat izlenecek

        Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde 20 yıldır aynı yuvada konaklayan ve mahallelinin Gelendost ismini koyduğu leyleğin hareketleri canlı yayınla takip edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Leylek 'Gelendost'un hareketleri 24 saat izlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce iklim değişikliği ve insanın leyleklerin yaşamı üzerindeki etkisini araştırmak üzere çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında leyleğin konduğu platforma kamera sistemi kuruldu, leyleğin hareketleri izlenmeye başlandı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, iklim değişikliği gibi küresel bir soruna dikkati çekmeyi ve doğal yaşamı korumayı toplumsal sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

        Trakya'nın, göçmen kuşların ve leyleklerin konakladığı önemli yerlerden olduğunu aktaran Bilgili, "Bazı direklerin üzerine platformlar kurarak kuşlara zarar görmeyecekleri yaşam alanları sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

        Gelendost için 2017 yılında özel platform kurulduğunu anımsatan Bilgili, platformu yuvası olarak benimseyen leyleğin hareketlerinin her an takip edilebileceğini kaydetti.

        Bilgili, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüyle ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu çalışmanın, leyleklerin davranışlarını inceleyerek, çevresel değişikliklere nasıl tepki verdiklerini anlamak, gelecekte alınması gereken önlemleri belirlemede önemli bir veri sağlayacak diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #leylek gelendost
        #Tekirdağ
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        Habertürk Anasayfa