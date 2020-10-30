"HOŞ GELDİN YENİ YAŞ"

Oyuncu, pasta üflerken verdiği pozunu Instagram hesabına ekleyerek altına şu notu düştü:

Hoş geldin yeni yaş. Her ne kadar 2020'den bir şey anlamasak da arayan soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim iyi ki varsınız.

Leyla Lydia Tuğutlu, paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.