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Leyla Lydia Tuğutlu anne oluyor: Yolu yarıladık bile! - Magazin Haberleri

Leyla Lydia Tuğutlu anne oluyor: Yolu yarıladık bile!

2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz aylarda Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendiklerini duyurmuştu. Nikah haberinin ardından dört aylık hamile olduğu iddia edilen Tuğutlu, dedikoduları doğruladı

14.09.2022 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • 'Delibal', 'Kızım', 'Kiralık Aşk', 'İçimdeki Ses' ve 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, 2017'den beri aşk yaşadığı sevgilisi Ceyhun Ergin ile evlendiğini açıklamıştı.

  • Tuğutlu, "Pandemi öncesinde İtalya'da evlilik teklifimi zaten almıştım. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik." demişti.

  • İDDİALARI DOĞRULADI

    Sürpriz evlilik haberi sonrası Leyla Lydia Tuğutlu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki oyuncunun yaklaşık dört aylık hamile olduğu ileri sürüldü.

  • ANNE OLUYOR

    Tuğutlu, konuyla ilgili sessizliğini dün yayınladığı fotoğraflarla bozdu. Beyaz bir elbiseyle objektif karşısına geçen oyuncu, karnı burnunda ilk pozlarını yayınladı. Anne olmak için gün sayan ünlü isim, paylaşımına düştüğü notta bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

  • ERKEK BEBEK GELİYOR

    Oyuncu fotoğraflarına, "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum..." notunu düştü.

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