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Haberler Magazin Levent Dörter'in acı günü! Annesi Serap Selnur Dörter hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Levent Dörter'in acı günü

Dilan Çıtak'ın kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter, vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dörter, üzüntüsünü, "Sözün bittiği yerdeyiz... Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun" sözleriyle dile getirdi

26.10.2021 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Levent Dörter'in acı günü! Annesi Serap Selnur Dörter hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Levent Dörter'in acı günü
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HABERTURK.COM

Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter, hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan 41 yaşındaki sanatçı, haberi Instagram hesabından duyurdu.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ..."

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

Sözün bittiği yerdeyiz... Bir tanemiz, annemiz Serap Selnur Dörter, bu sabah 06.05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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