Lerzan Mutlu, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde oturdu. Bir takipçisinden gelen "Bakire misin" sorusuna "Aptal mısın" diye yanıt veren Lerzan Mutlu'nun hayatı merak ediliyor. Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli? İşte Lerzan Mutlu'nun hayatı...
LERZAN MUTLU KİMDİR?
Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.
LERZAN MUTLU ŞARKILARI
Lerzan Mutlu Albümler
Karabüyü (2001)
Yar Dediğin Arar (2004)
Tam İsabet (2006)
Zirve (2009)
EP'ler
Aşk Acısı (2018)
Single'lar
Kibrit (2011)
Oyuncu (2013)
Kahraman (2014)
Bizde Böyle (2014)
Lerzan Mutlu Klipleri
"Karabüyü"
"Benden Giden Bana Döner"
"Hançer"
"Yar Dediğin Arar"
"Aşk Dediğin Yürek İster"
"Sızım Sızım"
"Bir Numara"
"Kibrit"
"Oyuncu"
"Bir An Bile Düşünmedim"
"Kahraman"
"Beni Benden Alırsan"
"Farzet"
"Bir Alo De"
"Kaç Kadeh Kırıldı"
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