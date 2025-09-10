Leonardo DiCaprio, sevgilisi Vittoria Ceretti ile partiye giderken saklanmaya çalıştı

Leonardo DiCaprio, yeni filmi 'One Battle After Another'ın Los Angeles'ta yapılan dünya prömiyerinin özel after-party'sine katıldı. 50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 27 yaşındaki sevgilisi Vittoria Ceretti ile birlikte etkinliğe giderken otomobilin içinde görüntülendi.

Genelde beyzbol şapkası takan, bazen de maskeyle yüzünü kapatan Leonardo DiCaprio, bu defa gözlüğüyle farklı bir stil sergiledi.

Leonardo DiCaprio, otomobilin içinde flaşlardan kaçmaya çalışır gibi görünüyordu.

Leonardo Dicaprio ve Vittoria Ceretti, bugüne dek birlikte kırmızı halıya çıkıp poz vermedi. Ancak İtalyan model, oyuncu sevgilisi DiCaprio'nun Hollywood'daki TCL Çin Tiyatrosu'ndaki gecesinde ona destek oldu.

Leonardo Dicaprio ile Vittoria Ceretti, Milano'da tanıştı. İkili, ilk kez Eylül 2023'te birlikte görüntülendi.