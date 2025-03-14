Leman Sam: Tipik bir anneanne değilim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Leman Sam, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam, Ramazan ayı boyunca konserlerine ara verdiği ancak sonrasında yoğun bir konser takvimi olacağını söyledi.

Leman Sam, torunu Taro Emir Tekin'in nerede olduğu sorulması üzerine; "Annesiyle Londra'dan yeni geldi" yanıtını verdi.

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"ÇOCUKLARIMA HESAP SORMAM"

Torunu Taro'nun kendisini ne sıklıkla aradığı ve ihmal edip - etmediği sorulması üzerine; "Hayır, benim iki torunum var. İkisi de çok tatlı. Ben tipik bir anneanne olmadığım için çocuklarıma 'Bana gelmiş, gelmemiş' diye hesap sormam. Birbirimizi severiz, yan yana geldiğimizde çok güzel zaman geçiririz. Biz iyi bir aileyiz" ifadelerini kullandı.