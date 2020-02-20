Cildin ölü deriden arındırılması ve en az haftada bir kez peeling uygulaması ile bu sorundan kurtulmak önemli bir uygulamadır. Peeling uygulamasını evde birçok malzeme kullanarak yapmak mümkün olmaktadır. Özellikle; yağlı ciltler için peeling mutlaka yapılması gerekir.

Yağlı ciltler çok fazla yağ biriken, sivilce, akne ve siyah noktaya maruz kalan ciltler arasındadır. Yağ dengesini sağlamak ve siyah noktalardan açılmış gözeneklerin temizlenmesi ve sıkılaşması için peeling uygulaması haftada bir kez yenilenerek uygulanmalıdır. Kuru ve hassas ciltler için ise; 15 gün gibi bir arayla peeling uygulamak şarttır.

Çünkü; peeling hassas ve kuru ciltlerde sık yapılırsa tahrişe neden olabilmektedir. Peeling uygulaması yapmadan önce mutlaka cildinizi yıkamalısınız. Bu sayede daha etkili olacaktır.

Lavanta cilt için oldukça faydalı olan bir bitkidir. Cildin canlanması, yenilenmesi ve sağlıkla ışıldaması için etkili bir fayda sağlamaktadır. Lavantalı peeling uygulamasını yağlı ciltler haftada bir kez, kuru ve hassas ciltler 15 günde bir tekrar edebilir.

Lavantalı peeling tarifi

1 tatlı kaşığı el kremi, 2 su bardağı beyaz kil, 2 tatlı kaşığı kuru lavanta, 2 tatlı kaşığı kuru nane, 1 kahve fincanı öğütülmüş çiğ badem ve yeterli miktarda su. Öncelikle suyu ayırarak diğer malzemeleri karıştırın ve içerisine hamur kıvamına gelene kadar su ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kıvama gelince cildinize uygulayın ve 10 dakika sonra yıkayın. Cildiniz canlanacaktır.