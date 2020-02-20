20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cildin ölü deriden arındırılması ve en az haftada bir kez peeling uygulaması ile bu sorundan kurtulmak önemli bir uygulamadır. Peeling uygulamasını evde birçok malzeme kullanarak yapmak mümkün olmaktadır. Özellikle; yağlı ciltler için peeling mutlaka yapılması gerekir.
Yağlı ciltler çok fazla yağ biriken, sivilce, akne ve siyah noktaya maruz kalan ciltler arasındadır. Yağ dengesini sağlamak ve siyah noktalardan açılmış gözeneklerin temizlenmesi ve sıkılaşması için peeling uygulaması haftada bir kez yenilenerek uygulanmalıdır. Kuru ve hassas ciltler için ise; 15 gün gibi bir arayla peeling uygulamak şarttır.
Çünkü; peeling hassas ve kuru ciltlerde sık yapılırsa tahrişe neden olabilmektedir. Peeling uygulaması yapmadan önce mutlaka cildinizi yıkamalısınız. Bu sayede daha etkili olacaktır.
Lavanta cilt için oldukça faydalı olan bir bitkidir. Cildin canlanması, yenilenmesi ve sağlıkla ışıldaması için etkili bir fayda sağlamaktadır. Lavantalı peeling uygulamasını yağlı ciltler haftada bir kez, kuru ve hassas ciltler 15 günde bir tekrar edebilir.
Lavantalı peeling tarifi
1 tatlı kaşığı el kremi, 2 su bardağı beyaz kil, 2 tatlı kaşığı kuru lavanta, 2 tatlı kaşığı kuru nane, 1 kahve fincanı öğütülmüş çiğ badem ve yeterli miktarda su. Öncelikle suyu ayırarak diğer malzemeleri karıştırın ve içerisine hamur kıvamına gelene kadar su ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kıvama gelince cildinize uygulayın ve 10 dakika sonra yıkayın. Cildiniz canlanacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!