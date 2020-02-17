Turkish Airlines Euroleague'de sezonun en değerli oyuncu (MVP) adayları belli oldu. Adaylar arasında, Türk Milli Takımı oyuncusu olan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin de yer aldı.

THY Euroleague´in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile en değerli oyuncu (MVP) adayları açıklanırken, Anadolu Efes´in yıldızı Shane Larkin ve Maccabi FOX Tel Aviv oyuncusu Scottie Wilbekin de adaylar arasında gösterildi.

MVP adayları arasında Shane Larkin ve Scottie Wilbekin´in yanı sıra Barcelona´dan Nikola Mirotic, CSKA Moskova´dan Mike James, Panathinaikos OPAP´tan Nick Calathes, Real Madrid´den Anthony Randolph ve Valencia Basket´ten Bojan Dubljevic yer aldı.