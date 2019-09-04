* Mesela şu an yüzümde botoks yok. Ne yanaklarım da var, ne de anlımda.



* Bu zaman kadar hiçbir şeyi gizlemedim, olsa söylerim, dobra bir kadınım. İnanın kaşlarımı bile kendim alıyorum.

* Almanya’da trafik kazası geçirdim. Gözkapağım estetikle yapıştırıldı. Kazadan sonra sadece yüzüme kenar çizgisi yaptırdım.