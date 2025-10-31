Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Lanetli oyuncaklar, karanlık manastırlar: The Conjuring evreni filmleri hangi sıra ile izlenmeli? Conjuring Evreni izleme rehberi

        Lanetli oyuncaklar, karanlık manastırlar, gerçek vakalar! Baştan sona The Conjuring evreni: 1950'lerden 1980'lere şeytani bir yolculuk

        Korku Seansı evreni, 1950'lerin Romanya'sından 1980'lerin Amerika'sına kadar uzanan şeytani bir zaman yolculuğu sunuyor. James Wan'ın başlattığı bu seride her film, bir öncekinden daha korkunç! Son film Korku Seansı 4: Son Ayin vizyona gireli aylar oldu, fakat hikâyenin bıraktığı tedirginlik hâlâ taze. Olayların kronolojik sırasını hatırlamak isteyenler için rehberimizi hazırladık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Lanetli oyuncaklar, karanlık manastırlar ve gerçek vakalardan uyarlanan korku hikâyeleri… The Conjuring evreni on filme ulaştı ve finalini yaptı. Eğer seriyi ilk kez izleyecekseniz ya da baştan hatırlamak istiyorsanız, işte Korku Seansı filmlerinin kronolojik sıralaması...

        • 2

          1950’LER: RAHİBE VALAK VE LANETLİ BEBEĞİN DOĞUŞU

          Evrenin ilk adımı 1952 Romanya’sında atılıyor. Dehşetin Yüzü (The Nun, 2018), manastır duvarları arasında uyanan şeytani rahibe Valak’ın ortaya çıkışını anlatıyor. Bu film, The Conjuring evreninin temelini atan en eski olay olarak kabul ediliyor.

        • 3

          Kısa süre sonra, 1955’te geçen Annabelle: Kötülüğün Doğuşu (Annabelle: Creation, 2017) karşımıza çıkıyor. Bir oyuncak ustasının evine sığınan yetim kızlar, yanlışlıkla yüzyıllık bir kötülüğü serbest bırakıyor. Annabelle’in kökenine inen bu film, evrenin en rahatsız edici hikâyelerinden biri.

        • 4

          1960’LAR VE DEVAMINDA: KORKUNUN BÜYÜMESİ

          Valak’ın hikâyesi burada bitmiyor. Dehşetin Yüzü 2 (The Nun 2, 2023), 1956’da Rahibe Irene’in bu iblisle ikinci kez karşılaşmasını konu alıyor. Olaylar hızla tırmanırken, karanlığın Avrupa’dan Amerika’ya yayılacağı hissi beliriyor.

        • 5

          Kıta değiştiriyoruz: 1967 Kaliforniya’sında geçen Annabelle (2014), lanetli bebeğin yeni bir aileye geçmesini ve korkunun ev ortamına taşınmasını anlatıyor. Artık kötülük sadece kiliselerde değil, insanların yatak odalarında dolaşmaya başlamıştır.

        • 6

          1970’LER: WARREN ÇİFTİ SAHNEDE

          Evrenin merkezine geldiğimizde yıl 1971’dir. Korku Seansı (The Conjuring, 2013), Warren çiftinin Rhode Island’daki Perron ailesine yardım etmek için gittiği vakayı ele alır. Gerçek olaylardan alınan bu hikâye, korku türünde yeni bir dönemi başlatmıştır.

        • 7

          Bir yıl sonra, Annabelle 3 (Annabelle Comes Home, 2019) ile korku doğrudan Warren’ların evine taşınır. Çiftin küçük kızı Judy, ebeveynleri uzaktayken Annabelle ve diğer lanetli objelerle tek başına mücadele eder.

        • 8

          Lanetli Gözyaşları (The Curse of La Llorona, 2019) ise 1973 Los Angeles’ında geçer. Latin Amerika efsanelerinden beslenen film, doğrudan ana hikâyeyle bağlantılı olmasa da evrene Annabelle’deki Peder Perez karakteriyle bağlanır.

        • 9

          1980’LER VE SON: GERÇEK DAVALAR, SON AYİN

          Korku Seansı 2 (The Conjuring 2, 2016), 1977 İngiltere’sindeki Enfield vakasını işler. Warren çifti bu kez Valak’la doğrudan karşı karşıya gelir. Film, hem duygusal hem de spiritüel açıdan serinin en yoğun yapımlarından biridir.

        • 10

          Sonrasında 1981’e sıçrayan Korku Seansı 3: Katil Şeytan (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021), şeytani güçler tarafından yönlendirildiğini iddia eden bir sanığın davasına odaklanır. Gerçek bir mahkeme vakasından uyarlanan film, inanç ve delilik arasındaki çizgiyi sorgular.

        • 11

          Evrenin son perdesi ise Korku Seansı 4: Son Ayin (The Conjuring: Last Rites, 2025) ile kapanıyor. Bu kez Warren çifti, Pennsylvania’daki Smurl ailesinin lanetli evinde en tehlikeli vakalarıyla yüzleşiyor.

          5 Eylül 2025’te vizyona giren yapım, hem bir final hem de Warren mirasına saygı niteliğinde değerlendiriliyor.

          Fotoğraf kaynak: IMDb

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Habertürk Anasayfa