Lanetli oyuncaklar, karanlık manastırlar, gerçek vakalar! Baştan sona The Conjuring evreni: 1950'lerden 1980'lere şeytani bir yolculuk
Korku Seansı evreni, 1950'lerin Romanya'sından 1980'lerin Amerika'sına kadar uzanan şeytani bir zaman yolculuğu sunuyor. James Wan'ın başlattığı bu seride her film, bir öncekinden daha korkunç! Son film Korku Seansı 4: Son Ayin vizyona gireli aylar oldu, fakat hikâyenin bıraktığı tedirginlik hâlâ taze. Olayların kronolojik sırasını hatırlamak isteyenler için rehberimizi hazırladık. İşte detaylar...
Lanetli oyuncaklar, karanlık manastırlar ve gerçek vakalardan uyarlanan korku hikâyeleri… The Conjuring evreni on filme ulaştı ve finalini yaptı. Eğer seriyi ilk kez izleyecekseniz ya da baştan hatırlamak istiyorsanız, işte Korku Seansı filmlerinin kronolojik sıralaması...
1950’LER: RAHİBE VALAK VE LANETLİ BEBEĞİN DOĞUŞU
Evrenin ilk adımı 1952 Romanya’sında atılıyor. Dehşetin Yüzü (The Nun, 2018), manastır duvarları arasında uyanan şeytani rahibe Valak’ın ortaya çıkışını anlatıyor. Bu film, The Conjuring evreninin temelini atan en eski olay olarak kabul ediliyor.
Kısa süre sonra, 1955’te geçen Annabelle: Kötülüğün Doğuşu (Annabelle: Creation, 2017) karşımıza çıkıyor. Bir oyuncak ustasının evine sığınan yetim kızlar, yanlışlıkla yüzyıllık bir kötülüğü serbest bırakıyor. Annabelle’in kökenine inen bu film, evrenin en rahatsız edici hikâyelerinden biri.
1960’LAR VE DEVAMINDA: KORKUNUN BÜYÜMESİ
Valak’ın hikâyesi burada bitmiyor. Dehşetin Yüzü 2 (The Nun 2, 2023), 1956’da Rahibe Irene’in bu iblisle ikinci kez karşılaşmasını konu alıyor. Olaylar hızla tırmanırken, karanlığın Avrupa’dan Amerika’ya yayılacağı hissi beliriyor.
- 5
Kıta değiştiriyoruz: 1967 Kaliforniya’sında geçen Annabelle (2014), lanetli bebeğin yeni bir aileye geçmesini ve korkunun ev ortamına taşınmasını anlatıyor. Artık kötülük sadece kiliselerde değil, insanların yatak odalarında dolaşmaya başlamıştır.
- 6
1970’LER: WARREN ÇİFTİ SAHNEDE
Evrenin merkezine geldiğimizde yıl 1971’dir. Korku Seansı (The Conjuring, 2013), Warren çiftinin Rhode Island’daki Perron ailesine yardım etmek için gittiği vakayı ele alır. Gerçek olaylardan alınan bu hikâye, korku türünde yeni bir dönemi başlatmıştır.
Bir yıl sonra, Annabelle 3 (Annabelle Comes Home, 2019) ile korku doğrudan Warren’ların evine taşınır. Çiftin küçük kızı Judy, ebeveynleri uzaktayken Annabelle ve diğer lanetli objelerle tek başına mücadele eder.
Lanetli Gözyaşları (The Curse of La Llorona, 2019) ise 1973 Los Angeles’ında geçer. Latin Amerika efsanelerinden beslenen film, doğrudan ana hikâyeyle bağlantılı olmasa da evrene Annabelle’deki Peder Perez karakteriyle bağlanır.
1980’LER VE SON: GERÇEK DAVALAR, SON AYİN
Korku Seansı 2 (The Conjuring 2, 2016), 1977 İngiltere’sindeki Enfield vakasını işler. Warren çifti bu kez Valak’la doğrudan karşı karşıya gelir. Film, hem duygusal hem de spiritüel açıdan serinin en yoğun yapımlarından biridir.
Sonrasında 1981’e sıçrayan Korku Seansı 3: Katil Şeytan (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021), şeytani güçler tarafından yönlendirildiğini iddia eden bir sanığın davasına odaklanır. Gerçek bir mahkeme vakasından uyarlanan film, inanç ve delilik arasındaki çizgiyi sorgular.
Evrenin son perdesi ise Korku Seansı 4: Son Ayin (The Conjuring: Last Rites, 2025) ile kapanıyor. Bu kez Warren çifti, Pennsylvania’daki Smurl ailesinin lanetli evinde en tehlikeli vakalarıyla yüzleşiyor.
5 Eylül 2025’te vizyona giren yapım, hem bir final hem de Warren mirasına saygı niteliğinde değerlendiriliyor.
Fotoğraf kaynak: IMDb