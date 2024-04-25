Lana Del Rey'in 13 dakika gecikmesine 900 bin lira ceza
Coachella Festivali kapsamında konser veren Lana Del Rey'in gösteriyi 13 dakika geç bitirmesi, 28 bin dolarlık (900 bin TL) ceza verilmesine neden oldu
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Geçtiğimiz iki hafta sonu üst üste yapılan renkli konserlerle müzikseverleri coşturan ABD’nin en büyük açık hava festivali Coachella sona erdi ama izi hâlâ sürüyor.
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Dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nde ana kadroda yer alan Lana Del Rey'in 19 Nisan’daki konserini planlanandan sadece 13 dakika geç bitirmesi, organizatörlere binlerce dolara mal oldu.
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California'nın Indio şehrinde gerçekleşen festival kapsamındaki Lana Del Rey'in konseri beklenenden daha geç başlayıp geç bittiği için 28 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Çünkü Lana Del Rey'in performansı, şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal etti.
Sokağa çıkma yasağı cuma ve cumartesi günleri saat 01.00, pazar günleri ise gece yarısı uygulanıyor.
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Ancak Coachella organizatörleri, Del Rey'in konserinin ikinci hafta sonundaki tek ceza olması nedeniyle büyük olasılıkla rahatladı. Bu, ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezalarının toplamının 117 bin dolar olduğu geçen yıla göre oldukça düşük bir ceza olarak görünüyor.
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38 yaşındaki Del Rey'in özel konseri festivalde büyük ses getirdi. Kariyerinin en büyük hitlerini sahnede seslendiren Grammy ödüllü sanatçı, Camila Cabello'yu sahneye çıkararak seyircilerini şaşırttı.