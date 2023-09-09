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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Lamine Yamal tarihe geçti: Gavi'nin rekorunu kırdı - Futbol Haberleri

        Lamine Yamal tarihe geçti: Gavi'nin rekorunu kırdı

        İspanya'nın Gürcistan'ı 7-1 yendiği maçta Barcelona'nın 16 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal, hem İspanya milli takımında forma giyen en genç oyuncu hem de milli takım forması ile gol atan en genç oyuncu unvanının da sahibi oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:31
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        Lamine Yamal tarihe geçti!
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        Barcelona'nın altyapısından çıkan 16 yaşındaki Lamine Yamal, geçtiğimiz günlerde İspanya Milli Takımına da seçilmişti.

        EURO 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Gürcistan karşısında harika bir oyun ortaya koyan 16 yaşındaki genç oyuncu tarihe geçmeyi başardı.

        Lamine Yamal, 7-1 biten maçta 16 yıl 57 gün ile İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçmeyi başardı.

        Öte yandan İspanya adına gol de atan Lamine Yamal, milli takım forması ile gol atan en genç oyuncu unvanının da sahibi oldu.

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