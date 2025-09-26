Lamine Yamal'ın eski sevgilisi Fati Vazquez: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen kariyerinde başarılara imza atan Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, futbol sahalarındaki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

REKLAM advertisement1

Genç futbolcu, son dönemde yalnızca attığı gollerle değil; dikkat çeken gece hayatı, eğlence için cücelerin davet edildiği sıra dışı doğum günü partisi ve özel ilişkileriyle de gündeme geldi. TikTok fenomenlerinden yetişkin film yıldızlarına kadar birçok isimle anılması ise bir hayli dikkat çekmişti.

REKLAM

Daha yakın zamanda ise Arjantinli şarkıcı Nicki Nicole ile ilişkisini duyuran genç yıldız, sevgilisinin 25'inci yaş gününü kalpli balonlar, güller ve pastalarla süslenmiş romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

Ancak Lamina Yamal'ın eski sevgilisi Fati Vazquez, katıldığı 'En Todas Las Salsas' programında genç futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fati Vazquez; "Benimle çıkmadan bir gün önce başka bir kızla berabermiş. Paylaştığım bazı fotoğraflardan bunu fark ettim. O kız beni arayıp, 'Sen Lamine ile miydin? Ben senin gelmenden bir gün önce ayrıldım' dedi. Menajeri, onun için bir takvim tutuyor, çıktığı kızlarla günleri ayarlıyor. Lamine’in kızlardan oluşan bir takvimi var" dedi.

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram