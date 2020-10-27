Özellikle kış aylarında sık tüketilen lahana sarma, sağlık açısından çok faydalı bir yemektir. Yanına yoğurtla beraber afiyetle yiyeceğiniz lahana sarmayı tarif edelim.

Lahana Sarması İçin Gereken Malzemeler:

1 orta boy lahana

250 gram orta yağlı kıyma

1 adet büyük soğan

Bir avuç kırık pirinç

Yeteri kadar Tuz ve karabiber

Lahana Sarmasının Yapılışı:

Lahana yaprakları kaynar tuzlu suda dirlikleri gidene kadar haşlanır ve suyu süzerek bir tabağa alınır.

İç harcı için 2 defa makineden geçirilmiş kıymaya pirinç, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber katılarak iyice yoğrulur.

İç hazırlanınca lahana yaprakları teker teker yayılıp her yaprağın ortasına bir parça iç koyulduktan sonra sarılır.

Tencereye dolmaları yerleştirmeden önce dibine 1-2 sıra lahana yaprağı yayılır. Yaprakların üstüne düzenli bir biçimde sarılmış dolmalar yerleştirilir.

Yapraklar sarılıp tencereye yerleştirildikten sonra üzerine 1 parmak geçecek kadar su konur.

Dolmaların üstüne ters çevrilmiş bir tabak yerleştirilip tencerenin kapağını da kapattıktan sonra ateşe oturtulur ve pişmeye bırakılır.

Dolmalar piştikten sonra servis tabağına alınıp, sıcak sıcak tüketilir.

İsteğe göre bu dolma sade veya yoğurtlu olarak servis edilebilir.

Püf Noktası:

Lahana sarması piştikten sonra 1 gece buzdolabında dinlendiği zaman daha lezzetli olur.

Pişerken dolmalar tencerenin üstüne çıkmasın diye ters çevrilmiş tabak koyulur.

Arzu edilirse tereyağında kızdırılmış sarımsak ilavesi ile daha da lezzetli olur.