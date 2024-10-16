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        Haberler Spor Diğer Bisiklet L'Étape Türkiye by Tour de France'ın yarış direktörü İpek Onaran oldu - Diğer Haberleri

        L'Étape Türkiye by Tour de France'ın yarış direktörü İpek Onaran oldu

        L'Étape Türkiye by Tour de France Yarış Direktörlüğünü yapacak isim belirlendi. Milli Triatlet, Ironman İpek Onaran Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan L'Étape Türkiye by Tour de France'ın Yarış Direktörü oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:47
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        L'Étape Türkiye by Tour de France'ın yarış direktörü İpek Onaran oldu
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        Milli Triatlet, Ironman İpek Onaran Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan L'Étape Türkiye by Tour de France'ın Yarış Direktörü oldu.

        20 Ekim Pazar günü sabah 08.00'de Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden Büyük Start ile başlayacak yarış boyunca İstanbul'un güzellikleri 70'ten fazla ülkede izlenecek.

        Fransa Bisiklet Turu'nun amatör serisi L'Étape Türkiye yarışı için kayıtlar sona erdi. Sporcular 20 Ekim Pazar günü İstanbul'da Tour de France uzmanları tarafından hazırlanan parkurda her bir virajı ve her bir kilometresiyle unutulmaz anılar biriktirecek. L'Etape Türkiye, sporun dayanıklılık, azim ve dostluk değerlerini sahaya taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü en hızlı geçen bisikletçi, Tour de France'ın ikonik sarı mayosunu kazanacak.

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        23 ülke de gerçekleşen L'Etape serisinin Türkiye etabında ilk kadın yarış direktörü: İpek Onaran

        Uzun parkur (109 km), kısa parkur (59 km) ve aile-çocuk parkuru (6 km) olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek yarışın direktörlüğünü milli triatlet, ironman İpek Onaran yapacak.

        Dünyanın en zor sporlarından birisi olan triatlonda ülkemizi temsil eden ve tarihi başarılara imza atan İpek Onaran, kadın bisikletinin yükselişte olduğu dönemde L'Étape serisinin Türkiye etabındaki ilk kadın yarış direktörü olarak yer alacak. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda düzenlenen organizasyonda yarış direktörü İpek Onaran, ikonik yarışın akışını yönetecek.

        İpek Onaran, L'Étape Türkiye Tour de France'ın ilk yarış direktörü olmanın 25 yıllık spor kariyerinde müthiş bir deneyim olduğunu ifade etti. Onaran: "Her yıl Fransa Bisiklet Turu'nun ikonik macerasını ekranlardan tutku ile izlerken bu müthiş atmosferin ve organizasyonun bir gün bir parçası olacağımı söyleseler hayal derdim. Tour de France bisikletçisi gibi hissettirmek için tasarlananL'Étape Türkiye'de katılımcılara yarış direktörü olarak eşlik etmek, yarışı koordine etmek büyük bir onur" dedi.

        20 Ekim Pazar günü sabah 08.00'de Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden Büyük Start ile başlayacak yarış boyunca İstanbul'un güzellikleri 70'ten fazla ülkede izlenecek.

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