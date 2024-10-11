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        Haberler Spor Diğer Bisiklet L'Etape Türkiye by Tour de France'da geri sayım! - Diğer Haberleri

        L'Etape Türkiye by Tour de France'da geri sayım!

        Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan L'Etape by Tour de France, 19-20 Ekim'de Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek. Kültürel zenginliklerin kalbi İstanbul'da 3 özel parkurla bisiklet deneyimini 7'den 70'e herkes yaşayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:10
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        L'Etape Türkiye by Tour de France'da geri sayım!
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        Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun resmi amatör serisi L'Etape by Tour de France, 19-20 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Bisiklet sporunun ruhu ve Tour de France'ın rekabetçi havası Türkiye'nin eşsiz coğrafyasına taşıyacak organizasyonun kayıtları 13 Ekim'de sona erecek.

        Tour de France'ın organizatörü uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu A.S.O ile birlikte spora değer katan etkinliklerle adından sıkça söz ettiren 78 Event tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bu organizasyon, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını İstanbul'da ağırlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle, 50'den fazla ülkeden 3 binin üzerinde bisikletçi, İstanbul'un Avrupa yakasından Asya'ya doğru uzanan bir rotada pedal basacak.

        L'Etape Türkiye by Tour de France'ın start, finish ve EXPO alanı Anadolu Hisarı'nda Küçüksu Kasrı önünde olacak. Küçük Su Kasrı, yarışın prestijli başlangıç noktası olarak bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Yarış rotasının popüler noktası Anadolu Hisarı'na uğrayan bisikletçiler Avrupa Yakası'na geçmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde pedal basacak.

        Avrupa Yakası'na geçen sporcuların ilk noktası Rumeli Hisarı olacak. Boğaz manzarası eşliğinde finişe ulaşmaya hazırlanan sporcular, Polonezköy'e doğru yol alacak. Riva'dan geçerek yarışın unutulmaz durağına şahit olacak bisikletçiler, benzersiz bir yarış deneyimi yaşayacak.

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