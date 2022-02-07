OĞULLARI DÜNYAYA GELDİ

Çiftin heyecanlı bekleyişinin sona erdiği ortaya çıktı. İkili, Instagram'dan yayınladıkları bu fotoğrafla 2 Şubat'ta ikinci kez anne-baba olduklarını gözler önüne serdi. 4 yaşında Stormi adında kızları olan Jenner ile Scott, bu kez oğulları olduğunu duyurdu. Çiftin paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

"4 ÇOCUK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Kylie Jenner, daha önce 4 çocuk sahibi olmak istediğini ancak ailesiyle ilgilenmek için yeterli zamanının olmadığını dile getirmişti.