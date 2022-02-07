Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kylie Jenner ikinci kez anne oldu - Dünyadan Magazin Haberleri

Kylie Jenner ikinci kez anne oldu

Reality şov yıldızı Kylie Jenner ile rapçi sevgilisi Travis Scott, ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Çift, 2 Şubat'ta oğullarını kucaklarına aldıklarını duyurdu

07.02.2022 - 10:09 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2017'de Coachella Müzik Festivali'nde Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan reality show yıldızı Kylie Jenner, 2019 yılında rapçi ile yollarını ayırmıştı. 2021'de yeniden bir araya gelen ünlü çift, ikinci kez 'bebek' sevinci yaşadıklarını duyurmuştu.

  • OĞULLARI DÜNYAYA GELDİ 

    Çiftin heyecanlı bekleyişinin sona erdiği ortaya çıktı. İkili, Instagram'dan yayınladıkları bu fotoğrafla 2 Şubat'ta ikinci kez anne-baba olduklarını gözler önüne serdi. 4 yaşında Stormi adında kızları olan Jenner ile Scott, bu kez oğulları olduğunu duyurdu. Çiftin paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

    "4 ÇOCUK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

    Kylie Jenner, daha önce 4 çocuk sahibi olmak istediğini ancak ailesiyle ilgilenmek için yeterli zamanının olmadığını dile getirmişti.

  • İDDİALARI DOĞRULADI

    Öte yandan hamilelik iddialarını geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından doğrulayan Kylie Jenner, büyüyen karnını gözler önüne sermişti.

  • ULTRASON GÖRÜNTÜLERİ

    Bebeğinin cinsiyetini açıklamayan Jenner, paylaşımında kızı ve rapçi sevgilisiyle birlikte gittiği doktorda ultrason görüntülerine de yer vermişti.

  • KURAL BOZDU

    Kylie Jenner, kızı Stormi dünyaya geldikten sonra mutlu haberi duyurmuştu. Bu kez kural bozan Jenner, bebek beklediği haberini sosyal medya hesabından ilan etmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.