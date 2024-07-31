Kylian Mbappe, Caen'in yeni sahibi oldu
Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe, ülkesi Fransa'nın Ligue 2 ekiplerinden Caen'in yeni sahibi oldu.
İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe, sürpriz bir yatırıma imza attı.
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Fransa Ligue 2 ekibi Caen'in yeni sahibi oldu.
Anlaşmayı resmi olarak imzalayan 25 yaşındaki Mbappe, Fransız ekibinin hisselerinin yüzde 80'inin sahibi oldu.
Kylian Mbappe, bu imza ile birlikte Avrupa futbolunun en genç takım sahibi oldu. Mbappe, çocukluk yıllarında Caen'in deneme idmanlarına katılmıştı.