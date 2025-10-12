Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt olan öğrenciler KYK ek yurt başvuru sürecini merakla bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılacak başvuru ekranı üzerinden, e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılacak işlemlerin bu yıl da yoğun talep görmesi bekleniyor. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak ve kimler başvuru yapabilecek? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

KYGM yurtları ek kontenjanlar hakkında beklenen duyuru yapıldı. Duyuruda şu cümlelere yer verildi;

"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.