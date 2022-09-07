KYK bursları ne zaman yatacak? Üniversite kayıt heyecanı şimdi de ek tercih süreciyle devam ediyor. Ek tercih sonuçlarına göre tercihlerine yerleşenlerin kayıtlarını yapmasının ardından 2022 - 2023 Akademik Yılı üniversite kayıt süreci de tamamlanmış olacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursları ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında yeni akademik yılda başvuruların ekim ayı sonu kasım ayı başında başlaması bekleniyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemesi alanlar her ay olduğu gibi bu ay da burslarını belirlenen tarihlerde alacaklar. Burs başvurusunda bulunacaklar ise sonuçların açıklanmasının ardından burslarını KYK tarafından belirlenen tarihlerde alacaklar.

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılmaktadır.

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira