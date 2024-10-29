Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK burs başvuru sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Öğrenim kredisi ve burs başvurusu yapan üniversite öğrencileri burs sonuçları için gözünü, Gençlik ve Spor Bakanlığı,'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak? İşte 2024 - 2025 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı...