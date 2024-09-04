KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Getiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklama doğrultusunda KYK burs tarihleri netlik kazanmış olacak.

KYK burs başvurlarının ekim ayında başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Yurt başvuruları 24 Ağustos’ta tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı. Adayların eğitim aldığı şehir, yaşadıkları şehir, ekonomik faktörler vb. şartlar dikkate alınarak öğrencilere yurt desteği sağlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz KYK yurt başvuru sonuçlarını erişime açmadı. Sonuçların en geç Eylül ayının ikinci haftasına kadar duyurulması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte görüntülenebilecek

Adayların yurt hakkı elde edip etmediği sonuç ekranında yer alacak. Ayrıca yurt kayıt bilgileri ve diğer bilgiler sonuç sayfasında olacak