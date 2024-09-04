KYK burs başvuru tarihi: GSB KYK burs/kredi başvurusu ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır, burs hangi durumlarda kesilir?
GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi için başvuru tarihlerini duyuracak. Üniversite kayıtları sona ererken gözler bir üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler KYK yurtlarına yerleşecek. Barınma ihtiyacını karşılamak için ise KYK burs başvurusunda bulunacak. KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır, hangi durumlarda kesilir?
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KYK burs ve kredi başvuru tarihleri milyonların gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Akabinde KYK burs ve kredi başvuruları gündeme geldi. Üniversite başlayacak gençler, barınma, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için burs başvurusunda bulunacak. Peki KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır, hangi durumlarda kesilir? İşte 2024 2025 KYK burs başvuru detayları
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Getiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklama doğrultusunda KYK burs tarihleri netlik kazanmış olacak.
KYK burs başvurlarının ekim ayında başlaması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
Yurt başvuruları 24 Ağustos’ta tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı. Adayların eğitim aldığı şehir, yaşadıkları şehir, ekonomik faktörler vb. şartlar dikkate alınarak öğrencilere yurt desteği sağlanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz KYK yurt başvuru sonuçlarını erişime açmadı. Sonuçların en geç Eylül ayının ikinci haftasına kadar duyurulması bekleniyor.
KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte görüntülenebilecek
Adayların yurt hakkı elde edip etmediği sonuç ekranında yer alacak. Ayrıca yurt kayıt bilgileri ve diğer bilgiler sonuç sayfasında olacak
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BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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KYK BURS VE KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
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2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi ücretleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı gibi KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.
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