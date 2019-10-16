16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 6. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kızların, Gökçe’nin annesiyle görüştüğünü Kuzey’e söylediği tanıtımda Ömer’in nişan fotoğraflarını gören Feride öfkeden deliye dönüyor. Gökçe, “Benim babam hala anneme aşık. Senin o küllenmiş sevdan babamın umurunda bile değil!” sözleriyle Yıldız’ı gözyaşlarına boğarken, Yıldız ve Kuzey’in evlilik kararları inada biniyor. İkili birbirlerinin randevularını sabote ederken, Kuzey’in Yıldız’a “Çünkü ben sana…” sözleri merak uyandırıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
KUZEY YILDIZI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 5. SON BÖLÜM
Kuzey Yıldızı İlk Aşk geçtiğimiz Cumartesi akşamı heyecan dolu 5. bölümüyle ekrana geldi. Yıldız, her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar verdiğinde arkasından gelen Kuzey, Yıldız’a yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Yıldız, Kuzey’in arkadaş olma teklifiyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sadullah, Kuzey’den borcunu tahsil etmek için ona belirli bir süre verirken Çetin, adım adım Feride’yi takip etti. Gitmeden vazgeçen Yıldız evine geri dönerken, yaşanan olaylar ikiliyi daha da yakınlaştırdı. Kuzey ve Yıldız ilk defa birer düşman değil, arkadaş olmaya çalıştı. Kendisine görücü geleceğini öğrenen Pembe, kızlardan yardım isterken işler umduğu gibi gitmedi. Kızların katıldığı doğum günü partisinde ortalık savaş alanına dönerken, Feride’yi rahatsız eden Çetin, Kuzey’in sert yüzüyle bir kez daha karşı karşıya kaldı. Abisinin yokluğunda dümene geçip kaptanlık yapmak zorunda kalan Yıldız ile Kuzey yıllar sonra baş başa bir gece geçirdi. Fırtınanın çıkmasıyla deniz kenarında bir balıkçı barınağına sığınan ikiliyi kötü bir sürpriz bekliyordu. Kuzey ile Yıldız’ı birlikte gören Ruhi, Kuzey’e silah doğrulttu. Kuzey’in önüne kendini siper eden Yıldız’ın vurulduğu final sahnesi izleyenleri şoke etti.
KUZEY YILDIZI 5. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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