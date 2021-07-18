Kuzey Kore'de genç kuşaklara ''yaşam şekli'' baskısı

AA

Kuzey Kore’de hükûmet, gençlere geleneksel hayat tarzını benimsemeleri ve kendi dillerini konuşmaları çağrısında bulundu.

Xinhua’nın haberine göre, iktidardaki Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun’da yer alan makalede, toplum için "burjuvazinin ideolojik ve kültürel nüfuzunun, silahlı düşmanlardan daha tehlikeli" bir durum yarattığı ifade edildi.

ANA DİLİNİ DÜZGÜN KULLANMA UYARISI

Öte yandan makalede, Pyongyang lehçesinin üstünlüğü vurgulanarak gençlere ana dillerini düzgün kullanma uyarısı yapıldı.

Bunun yanı sıra gençlerden makul müzikler, danslar ve giyim şekilleri ile geleneksel hayat tarzını benimsemeleri istendi.

AKSİ TAKDİRDE DEVRİM YERLE BİR OLACAK

Makalede, "Yeni nesiller devrimci aklın ve ideolojinin gerçek anlayışına sahip olduğunda, ülkenin geleceği parlaktır. Aksi takdirde, onlarca yıllık sosyal sistemler ve devrim yerle bir olacak." ifadelerine yer verildi.

GENÇ KUŞAKLAR ÜZERİNDE BASKI

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatına göre, Kuzey Kore’de rejimin dilin doğru kullanımı hususunda genç kuşaklar üzerinde baskısı giderek arttı. Hükûmet, gençlerin, Güney Koreliler arasında yaygın olan bazı ifadeleri kullanmasını yasakladı.