Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Diğer

Kuzey Kore, Güney Koreliler arasında yaygın olan bazı ifadeleri kullanımını yasakladı

Kuzey Kore'de hükûmet, gençlere ''geleneksel hayat tarzını benimsemeleri ve kendi dillerini konuşmaları'' çağrısında bulundu.

18.07.2021 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Kore, Güney Koreliler arasında yaygın olan bazı ifadeleri kullanımını yasakladı
Kuzey Kore'de genç kuşaklara ''yaşam şekli'' baskısı
0:00 / 0:00
AA

Kuzey Kore’de hükûmet, gençlere geleneksel hayat tarzını benimsemeleri ve kendi dillerini konuşmaları çağrısında bulundu.

Xinhua’nın haberine göre, iktidardaki Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun’da yer alan makalede, toplum için "burjuvazinin ideolojik ve kültürel nüfuzunun, silahlı düşmanlardan daha tehlikeli" bir durum yarattığı ifade edildi.

ANA DİLİNİ DÜZGÜN KULLANMA UYARISI

Öte yandan makalede, Pyongyang lehçesinin üstünlüğü vurgulanarak gençlere ana dillerini düzgün kullanma uyarısı yapıldı.

Bunun yanı sıra gençlerden makul müzikler, danslar ve giyim şekilleri ile geleneksel hayat tarzını benimsemeleri istendi.

AKSİ TAKDİRDE DEVRİM YERLE BİR OLACAK

Makalede, "Yeni nesiller devrimci aklın ve ideolojinin gerçek anlayışına sahip olduğunda, ülkenin geleceği parlaktır. Aksi takdirde, onlarca yıllık sosyal sistemler ve devrim yerle bir olacak." ifadelerine yer verildi.

GENÇ KUŞAKLAR ÜZERİNDE BASKI

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatına göre, Kuzey Kore’de rejimin dilin doğru kullanımı hususunda genç kuşaklar üzerinde baskısı giderek arttı. Hükûmet, gençlerin, Güney Koreliler arasında yaygın olan bazı ifadeleri kullanmasını yasakladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Yatır benim' dedi, içine girip yattı
'Yatır benim' dedi, içine girip yattı
Dev banka duyurdu... Dikkat çeken Bitcoin kararı
Dev banka duyurdu... Dikkat çeken Bitcoin kararı
Yeni evli çiftin düğün masrafları kavgası
Yeni evli çiftin düğün masrafları kavgası
Ergenlik fotoğrafını paylaştı! Kimse tanımadı
Ergenlik fotoğrafını paylaştı! Kimse tanımadı
Rusya'dan kıtlıkla karşı karşıya olan Kuzey Kore'ye aşı teklifi
Rusya'dan kıtlıkla karşı karşıya olan Kuzey Kore'ye aşı teklifi
Tek bir vaka bildirmeyen Kuzey Kore'de sıkı önlemler!
Tek bir vaka bildirmeyen Kuzey Kore'de sıkı önlemler!
Kuzey Kore lideri Kim, yetkilileri azarladı!
Kuzey Kore lideri Kim, yetkilileri azarladı!
Kuzey Kore'de halk endişeli!
Kuzey Kore'de halk endişeli!