Kütahya Sekiören Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Yakar, "30 üyemiz bulunuyor. Ahududu meyvesi üretiminde hedefimiz ilk önce yurt içine satış yapmak. Daha sonra da yurt dışına. Bilindiği gibi, ahudududan başta reçel olmak üzere bir çok mamul elde ediliyor. Biz ahududu üretimini sevdik. İnşallah verilen desteklerle bunu daha yaygınlaştıracağız" dedi.