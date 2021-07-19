Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü

AA

Gümüşlü köyündeki bir düğünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yunus G. (25) ile Erdal Can (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yunus G, kavganın ardından evinden getirdiği pompalı tüfekle Erdal Can'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Can, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Yunus G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.