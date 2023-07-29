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İstanbul'un Şişli ilçesinin Kuştepe Mahallesi'nde 8 ay önce bir gecekonduda kafalarından silahla vurulmuş halde bulunan biri erkek, iki genç kadının öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 17 yaşındaki Tülay Vural, 27 yaşındaki Merve Özturan ve 45 yaşındaki Vahit Ateş'i pompalı tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf eden 44 yaşındaki Bülent Portakal hakkında üç kez müebbet hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay 25 Kasım 2022 günü saat 19.00 sıralarında Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne üç kişinin silahla vurularak öldürüldüğü ihbarı yapılmasıyla ortaya çıktı.

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Polis, Zeytinlik Sokak 77 numaradaki adresteki gecekonduya gittiğinde salonda bir kadın ve bir erkeği sırt üstü yatar şekilde, diğer odada ise bir kadını yatakta oturur vaziyette silahla vurulmuş oldukları gördü.

Vahit Ateş, Tülay Vural ve Merve Özturan'ın kafalarından kurşunlanarak öldürüldükleri tespit edildi. Yerde iki tane av tüfeği kartuşu ve kova olarak tabir edilen uyuşturucu kullanımındaki materyaller bulundu.

ANNESİ POLİSE ANLATTI Olayın ertesi günü polise başvuran Arife Portakal, olay gecesi yatmaya hazırlandığı sırada oğlu Bülent Portakal'ın eve geldiğini, kendisine "Kuştepe'den geldim. Üç kişiyi vurdum" dediğini söyledi. Kendisinin "Niye vurdun? Yalan söyleme" diye sorunca oğlunun üç kişiyi vurduğunu söylediği belirten Arife Portakal, o gece oğlunun evde uyuşturucu ve alkol kullandığını, kafasının güzel olduğunu bu nedenle de dediklerine inanmadığını ve kaale almadığını, ancak ertesi günün akşamı haberleri izlediklerinde Kuştepe'de üç kişinin öldürüldüğünü gördüğünü, oğlunu aradığını ulaşamayınca da evinin yakınındaki polis merkezine gidip durumu anlattığını söyledi. REKLAM Vahit Ateş'in mahalleden arkadaşı olan tanık İskender Aldemir ise bu olaydan 1,5 ay önce Vahit'in kendisine, Yahya Kemal Mahallesi'nden bir kişinin elinde pompalı silahla gelerek kız arkadaşıyla bir daha birlikte olmamaları için tehdit ettiğini ve evin içinde ateş ettiğini anlattığını söyledi.

ÜÇ GÜN SONRA ADAPAZARI'NDA YAKALANDI Tanık ifadeleri üzerine Cinayet Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı çalışmalar neticesinde "Kasten öldürme" olayının şüphelisinin Bülent Portakal olduğunu tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, şüpheli Bülent Portakal'ı Adapazarı'ndaki bir evde 28 Kasım'da yapılan operasyonla yakaladı. Şüpheli Portakal olayda kullandığı silahın sorulması üzerine silahı Kağıthane'de bir evin avlusuna attığını söyleyerek attığı yeri polise gösterdi. Polis söz konusu tüfeği buldu, kamera çalışmasında şüphelinin av tüfeğini attığı yere giderken ve çıkarken görüntülerinin bulunduğu tespit edildi.

SAVCILIKTA İTİRAF ETTİ Şüpheli Bülent Portakal poliste susma hakkını kullandı ancak savcılıkta suçunu itiraf etti. Şüpheli Portakal, Emel Çileker adlı biriyle tanıştığını aralarında duygusal bir iletişim olduğunu, aralarında gönül bağı olduğunu sanarken, kendisini torbacı yapmaya çalıştığını söyledi. REKLAM Emel'in kendisini ölen Vahit Ateş ile tanıştırdığını, sonradan öğrendiği kadarıyla Emel'in Vahit aracılığıyla uyuşturucu sattırdığını, Emel'i Vahit'in evinde gördüğünü, Vahit'e "Emel'e uyuşturucu satma" dediğini, bir kere Emel'in Vahit'e para verdiğini gördüğünü, uyuşturucu baronu olan Mesut Sinan'ın Emel ve Vahit'i yönettiğini, Mesut Sinan ve Emel'in kendilerini ihbar etme durumuna karşı tehdit amaçlı evinin civarında gezdiklerini anlattı. Olay günü de Vahit Ateş'in evine arka tarafından atlayarak girdiğini, tüfeği Vahit'e doğrultup "Mesut ve Emel'i kastederek "Seni de beni de yakacaklar" dediğini, bunun üzerine Vahit'in koltuğun arkasına geçtiğini, korkutmak amaçlı Vahit'e silahı doğrulttuğunu, tüfeğin ateş alarak Vahit'in vurulduğunu, Vahit'in yanındaki kişinin de koltuğun arkasına saklandığını, bu kişi bağırınca silahını doğrulttuğunu ve silahın ateş aldığını bu kişinin de vurulduğunu, Emel'in içeride olduğunu düşünerek baktığı odada adam görünümlü birinin olduğunu fuhuş yapıldığını düşünerek ateş ettiğini sonra tüfeği sırt çantasına koyup minibüsle eve gittiğini anlattı. Evde annesine "Ben birilerini vurdum gidiyorum" dediğini, yolda giderken silahını boş bir evin avlusuna attığını ve Sakarya'ya gittiğini ifade etti. Şüpheli Portakal olay sırasında bonzai içmiş olduğunu da söyledi.