Soruşturma kapsamında bugüne kadar 13 tanığın ifadesi alındı. Bu tanıkların büyük çoğunluğu CHP delegesi. Tanıklara göre, yeni yönetim lehine oy kullanmaları karşılığında para, cep telefonu ya da iş teklif edildi. Ancak tanıklar bu teklifleri reddettiklerini ifade etti. Savcılık, bu beyanların doğruluğunu araştırıyor.

O OFİS MERCEK ALTINDA

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Turan Güneş Bulvarı’nda yer alan ve “değişimcilerin karargâhı” olarak anılan bir ofiste pazarlık yapıldığı iddiaları üzerine HTS kayıtları başta olmak üzere çeşitli teknik incelemeler başlatıldı. MASAK’ın hazırladığı raporda bazı şüpheli para transferleri tespit edildi. Bu finansal işlemler detaylı biçimde inceleniyor.

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SES KAYDI DOSYADA

Dosyada yer alan bazı ses kayıtlarında, milletvekilleri ile delegeler arasında geçen konuşmalarda, Özgür Özel’e oy verilmesi karşılığında iş ve benzeri konularda yardım edileceğinin ifade edildiği öne sürüldü. Bu kayıtların, CHP’li delegeler tarafından bizzat kaydedilerek savcılığa sunulduğu belirtildi.

BELEDİYELERE YAPILAN ATAMALAR ARAŞTIRILIYOR

Kurultay sonrası bazı delegelerin birinci derece yakınlarının CHP’li belediyelerde işe alındığı tespit edildi. Şu ana kadar 120 kişinin adı dosyada geçiyor; ancak bu sayının artabileceği ifade ediliyor.

SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA: ŞÜPHELİLER İFADE VERECEK Savcılık, delillerin büyük ölçüde toplanmasının ardından yeni bir aşamaya geçiyor. Şüphelilerin ifadeye çağrılması planlanıyor. Şüpheliler arasında milletvekilleri de bulunduğundan, bu kişiler için Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından fezleke hazırlanması gündemde. MAHKEMEDEN İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNE RET Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 6 Nisan 2025’te düzenlemeyi planladığı 21. Olağanüstü Kurultay’ın yürütmesinin durdurulması için yapılan ihtiyati tedbir talebini reddetti. Bu karar, kurultayın yapılamayacağı yönündeki beklentileri boşa çıkardı. Ancak, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın iptali için açılan davanın esas yönüyle yargı süreci devam ediyor. Mahkemenin ihtiyati tedbir talebini reddetmesi, 6 Nisan’dan önce esas kararın çıkma olasılığını da azaltmış görünüyor. SAVCILIKTAN HENÜZ ADIM GELMEDİ Son kurultayda oy kullanan tüm delegeler iptal davası açabilir. Nitekim şu ana kadar açılan davaların tamamı, CHP kurultay delegeleri tarafından adliyeye taşındı. Buna ek olarak; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yürüttüğü soruşturma kapsamında talepte bulunabilir. Yani bir dava açarak kurultayın iptali için asliye hukuk mahkemelerine başvurabilir. Ancak, Savcılık henüz böyle bir talepte bulunmadı.