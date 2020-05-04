Henüz gazlı içecekler keşfedilmemişken söyle ağız tatlandıracak bir içecek ararken ilk akla gelen isimdi kuru üzüm hoşafı. Yapımı bakımından o kadar zor olmayan marketten gidip meyve suyu almak kadar kolay bir tarifle karşınızdayız. Hoşaf içmeye alıştığınızda asla başka bir içecek aramayacaksınız.

Kuru Üzüm Hoşafı için Malzemeler:

2 su bardağı kuru üzüm

5 su bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

Kuru Üzüm Hoşafı Nasıl Yapılır?

Üzümlerin sap kısımları mevcut ise hazırlık aşamasında onları temizleyelim.

Kuru üzümlerimizi bir kap içine alıp üzerini geçecek kadar su koyalım. 10 dakika kadar suda bekletelim.

Süzdüğünüz üzümleri bir tencere içerisine alıp suyu ilave edelim.

Kaynamayana başladıktan sonra şekerini ilave edip kısık ateşte bir süre pişirelim.

5-10 dakika pişirdikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım.

Afiyet olsun.