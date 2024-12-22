Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele dönemi resmedildi

Ankara'da Agora Sanat Galerisi'nde Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele adlı resim sergisi lansmanı düzenlendi. Sanatseverler 24 sanatçının bir eser ile katılığı sergiyi 27 Aralık'a kadar ücretsiz olarak gezebilecek. Proje sahibi Fatih Dal ve ressamlardan Ahmet Birol Can, Efkan Beyaz, Şükran Pekmezci, serginin içeriğine yönelik Habertürk’e konuştu.

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“MİLLİ MÜCADELE TEMALI EN KAPSAMLI SERGİLERDEN BİRİSİ”

Dal, serginin Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele temalı bu güne kadar yapılmış en kapsamlı sergilerden birisi olduğunu söyledi. Fatih Dal “Bir taraftan sosyal sorumluluk da barındıran bir proje 8. sınıf öğrencilerinin müfredatında yer alıyor. Bu konu galerimize hafta içi günde 2 ile 4 sınıf öğrencisi gelecek ve Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadeleyi yad etmiş olacaklar” ifadelerini kullandı.

Birol Can ise “Bu görmüş olduğunuz kompozisyonu zaten kendim yaşadım, her gece ayağa kalkardım taarruz, dedim inşallah bir gün resim ederiz, nasip oldu” diye konuştu. Şükran Pekmezci de “Biz de bu eserlerin görselleriyle hem yaşadığımız çağın hem de geleceğe imza atarak şahitleriymiş gibi görüyorum” dedi. Efkan Beyaz ise “Bu resimde Atatürk'ü tekrar Türk Ulusu’na hatırlatmak ve yaşatmak için bir projeydi. Atatürk'ün heybetini yansıtmak istedim” ifadelerini kullandı.