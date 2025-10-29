Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kurtulmaya çalışırken daha kötü hale getiriyor olabilirsiniz! Akneyi daha kötü hale getiren 10 alışkanlık

        Kurtulmaya çalışırken daha kötü hale getiriyor olabilirsiniz! Akneyi daha kötü hale getiren 10 alışkanlık

        Cildinizle savaşırken yanlış adımlar, aknenin daha da kötüleşmesine yol açabilir. Bu durumun farkında olmadan uyguladığınız alışkanlıklar, iyileşme sürecinizi sabote ediyor olabilir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:30
        • 1

          Akneyle baş etmeye çalışırken aslında durumu daha da kötüleştiren davranışlarınız olabilir. Bu fark edilmeyen alışkanlıklar, cilt bariyerinizi yıpratıp iltihaplanmayı artırabilir. Detaylar haberimizin devamında!

        • 2

          1. SIK SIK YÜZÜ KONTROL ETMEK

          Elinizin bakterileriyle yüzünüze sık temas etmek, sivilceler üzerinde mikroorganizma yayılımını artırır. Parmaklarınızı yüzünüze götürüp dokunmak kaşıntıyı, kaşıntı lezyonunu, lezyon da enfeksiyonu tetikleyebilir.

        • 3

          2. AĞIR MAKYAJ KULLANIMI

          Yoğun ve komedojenik özellikteki makyaj ürünleri gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Özellikle yağ bazlı fondöten veya kapatıcıları uzun süre ciltte tutmak, cildin nefes almasını engeller.

        • 4

          3. YETERSİZ TEMİZLİK YA DA AŞIRI TEMİZLİK

          Cildi yeterince temizlemek, birikmiş yağ ve kirleri uzaklaştırır; ancak çok agresif ya da sık temizlemek, cildin doğal bariyerini zedeler. Bu durum ciltte kuruluk ve tahrişe dönüşerek daha fazla yağ üretimini tetikler.

        • 5

          4. SERT PEELİNG VE MEKANİK OVMA

          Cildi sert fırçalarla ovmak veya aşındırıcı peelingler kullanmak, zaten hassas durumda olan akneli cildi iyice tahriş eder. Bu tahrişler, post-inflamatuar hiperpigmentasyon (lekelenme) riskini artırabilir.

        • 6

          5. ELLERİNİZLE SIVI DURUMLARA MÜDAHALE ETMEK

          Patlayan sivilceyi sıkmak ya da sıkıştırmak, içindeki bakterinin ve iltihabın daha derine yayılmasına neden olur. İz kalma ihtimalini yükseltir ve yeni sivilceler oluşabilir.

        • 7

          6. TAKVİYELERİ VE YAĞLARIN RASTGELE KULLANIMI

          Çay ağacı yağı, kokulu kozmetik ürünler ya da hedefsiz takviyeler kullanmak, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu da cildin savunmasını bozarak akneyi kötüleştirebilir.

        • 8

          7. YÜZÜNÜZE TEMAS EDEN EŞYALARI DEZENFEKTE ETMEMEK

          Telefon ekranı, yastık kılıfı, gözlük çerçevesi gibi yüzle direkt temas eden eşyaların bakteriyel yükü yüksektir. Bunları düzenli temizlememek, cilde tekrar bakteri götürme riskini doğurur.

        • 9

          8. STRES VE UYKU DÜŞÜKLÜĞÜ

          Yetersiz uyku, hormon dengesizliklerini tetikler, kortizol seviyesini artırır. Bu hormonel değişimler, yağ üretimini ve inflamasyonu tetikler, böylece akne oluşumunu hızlandırır.

        • 10

          9. DENGESİZ BESLENME

          Yüksek şeker, rafine karbonhidratlar, süt ürünleri gibi öğeler bazı kişilerde sivilceyi şiddetlendirebilir. Cilt sağlığı için kan şekeri dalgalanmalarını azaltacak dengeli bir beslenme önemlidir.

        • 11

          10. GÜNEŞ KREMİ OLMADAN DIŞARI ÇIKMAK

          UV ışınlarına karşı korunmasız kalmak, ciltte inflamatuar stres yaratabilir. Ancak tıkayıcı içerikli güneş kremleri de akneye zemin hazırlayacağından mineral bazlı, non-komedojenik güneş koruyucular tercih edilmelidir.

          Kaynak: American Academy of Dermotology, Everyday Health

