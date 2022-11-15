Fenomen dizi Kurtlar Vadisi, bir kez daha ekranlara geri dönüyor. Şimdiye dek 11 sezon izleyicilerin karşısına çıkan dizi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı ve Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, 3. kez televizyonlara dönmeye hazırlandıklarını duyurdu...