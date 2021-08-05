“Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze…” bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada, tasarımcı Lalehan Uysal’ın “Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze…” sergisine ev sahipliği yapıyor. Lalehan Uysal’ın, hayatın sürdürülebilirliğinin öznesi olan tohumların fark edilmesi için yakın plan çektiği ve makrografik olarak tanımladığı yeni tohum fotoğraflarından oluşan sergi, 25 Ağustos'a kadar her gün Yapı Kredi bomontiada Galeri’de ziyaret edilebilir.
Tasarımcı Lalehan Uysal, ilk tohum fotoğrafları sergisini Oxford Üniversitesi’nde 40 yılı aşkın süredir her yıl farklı temalarla gerçekleşen “Oxford Symposium on Food and Cookery”de açtı. Londra’daki sergisini Türkiye’de farklı şehirlerde, farklı coğrafyaların topraklarına has tohumların fotoğraflarıyla açtığı sergiler izledi.
Uysal’ın, tohumların ilk bakışta görülmeyen ince ve zarif, akıl almaz matematik ve kusursuz tasarımlarını ortaya çıkaran fotoğrafları arasında, gölgesini bildiğimiz ama tohumunu bilmediğimiz, her gün gördüğümüz ağaçların, hiç görmediğimiz çiçeklerin tohumları da var.
Sergi süresince hafta sonları tohum, baharat, buğday ve ekmek atölyeleri de gerçekleştirilecek. Atölye ve sergi turlarına Lalehan Uysal da eşlik edecek.
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