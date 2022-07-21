Kurban Bayramı tatilinin etkisi vaka artışına yansımadı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 olan haftalık vaka sayısı, 11- 17 Temmuz tarihlerinde 226 bin 532'ye yükseldi. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362 oldu. Tabloda yer alan verilere göre, pandeminin başından bu yana Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 oldu.
'KURBAN BAYRAMI HENÜZ YANSIMADI'
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı tatilinin etkisinin henüz vaka artışına yansımadığını söyledi. Prof. Dr. Turan, "Henüz bayram dönüşü için etkiyi söylemek erken. Ama 1 hafta 10 gün içerisinde biz etkilerini görmeye başlarız bunun. Tatil dönüşlerinin etkileri de buna eklenecek. Hepsini bir arada düşündüğümüzde önümüzde zaman dilimi özellikle 2 haftalık süreç bizim için önemli. Özellikle dolaşan kişi sayısının artması, maskesiz ve mesafesiz şekilde bireysel önlemlerin alınmamış olması vakaları artırdığını görüyoruz. Yine bayram sürecinin kişisel olarak bunda önemli bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde bunu daha net göreceğiz. Çünkü bayram kalabalıklarla geçti. Kişiler mesafeye ve kişisel korunmaya riayet etmediklerinde bunlar bize vaka olarak dönüyor" dedi.
'HATIRLATMA DOZLARI ÇOK ÖNEMLİ'
Prof. Dr. Turan, bu süreçte hatırlatma dozlarının önemine işaret ederek, "Aslında şu anda bakarsanız özellikle Avrupa’yı etkileyen varyant BA.4 ve BA.5, ayrıca Omicron da işin içerisinde. Türkiye’de de bu varyantlarla etkilenme önümüzdeki günlerde daha net olacak belki. O yüzden biz aşılama sürecini çok önemsiyoruz. Bu varyantlara etkili aşıların da üretilmesi çok önemli. Önümüzdeki ağustos ayı itibarıyla benim kişisel önerim hatırlatma dozlarının yapılması. Çünkü ağustos sonu eylül başında belki süreç değişebilir. Daha fazla hasta görebiliriz. O nedenle hatırlatma dozları çok önem arz ediyor. Çünkü mRNA aşılarının da dahil olmak üzere koruyuculuk süreleri 6 aydan daha uzun süre değil. O nedenle biz hatırlatma dozunu herkese öneriyoruz. Özellikle de bir parantez açacak olursak ileri yaş grupları daha da önemli ve ek hastalığı olanlar" ifadelerini kullandı.
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