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        Haberler Gündem Güncel Kur'an'a saygısızlık yapan kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan dini değerlere saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi

        Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişinin Adana'da gözaltına alındığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:34
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        Kur'an'a saygısızlık yapan kişi yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan İslami değerlere saldırıp, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişinin Adana'da gözaltına alındığını belirtti.

        AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca inceleme başlatıldığını ifade etti.

        ADANA'DA GÖZALTINA ALINDI

        İncelemede, hesabın kapatılıp, içeriklerinin silindiğinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımları yapan M.Ç'nin (23) Seyhan ilçesinde gözaltına aldığını bildirdi.

        M.Ç. ile ilgili cumhuriyet savcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tahkikat başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

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