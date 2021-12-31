Bakanlık özel ödülleri verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği ile Türk Edebiyatı Vakfı ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'na verildi. Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına gönül birliği içinde hizmet veren topluluk veya kuruluşları takdir ve teşvik etmek amacıyla verilen ödüller, jüri değerlendirmesiyle belirlendi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başkanlığındaki jüride Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Prof. Dr. Turan Sağer yer aldı.
Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, bu yıl 21'incisi düzenlenen Anadolu'nun en uzun soluklu caz müziği festivalini başarıyla gerçekleştirmesiyle dikkat çekti. Şair, romancı, fikir ve bilim adamlarına rehberlik eden "Türk Edebiyatı Dergisi" ile kültür ve sanata büyük hizmet sunan Türk Edebiyatı Vakfı da ödülün bir diğer sahibi oldu.
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ise kültürel mirasın birçok alanında yapmış olduğu çalışmalarla iş birlikleri oluşturması, öncülük ve koordinatörlük statülerini vakıf anlayışı içinde yürüten köklü bir kuruluş olmasıyla ödüle layık görüldü.
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