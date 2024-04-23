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        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Kutlu olsun

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yayımladığı bir mesaj ile kutladı; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:19
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        Bakan Ersoy'dan mesaj
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Mehmet Nuri Ersoy’un mesajı şöyle; "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ardında kenetlenen Türk milletinin, İstiklal Mücadelesi’nin sürdüğü bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti idealine doğru attığı en güçlü adımdır. Çocuklarımızın, Meclisimizin temsil ettiği tarihi ve değerleri eksiksiz şekilde anlaması önemlidir. Zira onların ulaşacağı öz farkındalık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Atatürk’ün veciz sözleri ile ifade edersek, Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

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