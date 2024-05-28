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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Küheylan'ı 35 bin kişi izledi

        Küheylan'ı 35 bin kişi izledi

        2023-2024 sezonunun en çok konuşulan oyunlarından 'Küheylan' aldığı ödüllerin yanı sıra, bugüne kadar 35 bin seyirciye ulaştı. Küheylan ekibi başarılarını kuliste pasta keserek kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:20
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        Küheylan'ı 35 bin kişi izledi
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        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile seyirci karşısına çıkan efsane oyun “Küheylan”, İstanbul’da bu sezonun son oyunuyla seyirci karşısındaydı. Küheylan’ın oyuncuları Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunun ardından sezonu pasta keserek kapattı.

        Başrollerinde; Kerem Alışık (Martin Dysart), Emir Özden (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Dilara Ük (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) yer aldığı Küheylan, tüm sezon kapalı gişe sahnelendi. Görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi, etkileyici kostüm ve maske tasarımlarıyla 2023-2024 sezonun en çok konuşulan oyunlarından biri oldu. Aldığı ödüllerin yanı sıra, bugüne kadar 35 bin seyirciye ulaşan Küheylan ekibinin mutluluğu objektiflere de yansıdı.

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        #Küheylan
        #kerem alışık
        #emir özden
        #tiyatro
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