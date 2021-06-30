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Küçükçekmece Gölü’nün rengi kızıla dönüştü

Marmara Denizi'ndeki müsilaj ve Büyükçekmece Gölü'ndeki renk değişiminden sonra Küçükçekmece Gölü'nde de içler acısı görüntüler ortaya çıktı. Gölün bir bölümünde suyun rengi kızıla döndü. Vatandaşlar gölde suyun renginin değişmesi nedeniyle çevreye yayılan kötü kokudan şikayet etti.

30.06.2021 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Denizlerde müsilaj, göllerde kötü koku! Küçükçekmece Gölü kızıla dönüştü - Haberler
Küçükçekmece Gölü kızıla dönüştü
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İHA

İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü değişen rengiyle dikkat çekti. Daha önce Menekşe Deresi'nin rengi değişirken, son olarak Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında kalan gölün kızıla dönmesi çevre sakinlerinde endişeye yol açtı.

İHA'nın haberine göre, gölün bir bölümünde yoğunlaşan renk değişimi nedeniyle kötü koku yayıldı. Çevre sakini Metin Sert , “Bazen koku oluyor, sabah erken saatlerde oluyor. Dalga çıktıkça kendi kendini yok ediyor. Bu mevsimlerde zaman zaman oluyor” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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