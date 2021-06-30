Küçükçekmece Gölü kızıla dönüştü

İHA

İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü değişen rengiyle dikkat çekti. Daha önce Menekşe Deresi'nin rengi değişirken, son olarak Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında kalan gölün kızıla dönmesi çevre sakinlerinde endişeye yol açtı.

İHA'nın haberine göre, gölün bir bölümünde yoğunlaşan renk değişimi nedeniyle kötü koku yayıldı. Çevre sakini Metin Sert , “Bazen koku oluyor, sabah erken saatlerde oluyor. Dalga çıktıkça kendi kendini yok ediyor. Bu mevsimlerde zaman zaman oluyor” diye konuştu.